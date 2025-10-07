Il vice sindaco di Apricena rinuncia alla candidatura con Decaro | Mi sono fatta prendere dall’euforia

Foggiatoday.it | 7 ott 2025

“Mi sono fatta prendere dalleuforia della possibilità di essere candidata al Consiglio regionale”. Esordisce così Il vice sindaco di Apricena Agata Soccio, che rinuncia alla corsa. Stamattina aveva annunciato la sua candidatura nella lista ‘Decaro Presidente’, spiazzando l’elettorato della lista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: vice - sindaco

Regionali Puglia 2025, il vice sindaco di Apricena Ada Soccio candidata nella lista Decaro presidente - Alle Comunali del 2024 è stata la più suffragata in provincia di Foggia e alle elezioni del 23 e 24 novembre scende in campo nella coalizione di centrosinistra ... Come scrive foggiatoday.it

