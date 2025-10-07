Il vento abbatte la recinzione del laghetto

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito delle forti raffiche di vento di domenica, una parte della recinzione del laghetto del Parco della Pace a Cattolica ha ceduto, collassando all’interno dell’area del bacino. Ieri mattina la polizia locale è intervenuta per transennare la zona e garantire la sicurezza dei cittadini, in attesa delle operazioni di ripristino. "Abbiamo già previsto un intervento di completa sostituzione della recinzione del laghetto, che rientra nel più ampio programma di lavori di manutenzione e riqualificazione del Parco della Pace – conferma l’amministrazione – mentre si è già intervenuti sulla fittodepurazione del laghetto, un’opera che verrà completata nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il vento abbatte la recinzione del laghetto

© Ilrestodelcarlino.it - Il vento abbatte la recinzione del laghetto

In questa notizia si parla di: vento - abbatte

Tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia: vento fortissimo e pioggia battente

Paura al Vomero, vento forte abbatte albero: distrutte tre auto

Forte vento si abbatte su Roma e Lazio: alberi caduti, mareggiate e un centauro ferito

vento abbatte recinzione laghettoIl vento abbatte la recinzione del laghetto - A seguito delle forti raffiche di vento di domenica, una parte della recinzione del laghetto del Parco della Pace ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Vento Abbatte Recinzione Laghetto