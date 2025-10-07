Il vento abbatte la recinzione del laghetto
A seguito delle forti raffiche di vento di domenica, una parte della recinzione del laghetto del Parco della Pace a Cattolica ha ceduto, collassando all’interno dell’area del bacino. Ieri mattina la polizia locale è intervenuta per transennare la zona e garantire la sicurezza dei cittadini, in attesa delle operazioni di ripristino. "Abbiamo già previsto un intervento di completa sostituzione della recinzione del laghetto, che rientra nel più ampio programma di lavori di manutenzione e riqualificazione del Parco della Pace – conferma l’amministrazione – mentre si è già intervenuti sulla fittodepurazione del laghetto, un’opera che verrà completata nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vento - abbatte
Tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia: vento fortissimo e pioggia battente
Paura al Vomero, vento forte abbatte albero: distrutte tre auto
Forte vento si abbatte su Roma e Lazio: alberi caduti, mareggiate e un centauro ferito
Salerno: il forte vento abbatte alberi in città, disagi e paura ma nessun ferito Vai su Facebook
Paura al #Vomero: il vento forte abbatte un albero. Distrutte tre auto parcheggiate. Tragedia sfiorata in via Luca Giordano. Sul posto i Vigili del Fuoco. Strada chiusa - X Vai su X
Il vento abbatte la recinzione del laghetto - A seguito delle forti raffiche di vento di domenica, una parte della recinzione del laghetto del Parco della Pace ... Scrive ilrestodelcarlino.it