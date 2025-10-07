A seguito delle forti raffiche di vento di domenica, una parte della recinzione del laghetto del Parco della Pace a Cattolica ha ceduto, collassando all’interno dell’area del bacino. Ieri mattina la polizia locale è intervenuta per transennare la zona e garantire la sicurezza dei cittadini, in attesa delle operazioni di ripristino. "Abbiamo già previsto un intervento di completa sostituzione della recinzione del laghetto, che rientra nel più ampio programma di lavori di manutenzione e riqualificazione del Parco della Pace – conferma l’amministrazione – mentre si è già intervenuti sulla fittodepurazione del laghetto, un’opera che verrà completata nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vento abbatte la recinzione del laghetto