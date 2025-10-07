Il Vavoso catturato con la pistola nel letto | Quando c' è da sparare è uno che spara

Sfuggito alla cattura nell'operazione 'Decimabis', in cui furono raggiunte da misure di custodia cautelare, perlopiù per i reati d'estorsione, 44 persone, Le0nardo Gesualdo, noto esponente del clan Moretti-Pellegrino-Lanza di Foggia, è stato catturato nella notte di oggi, martedì 7 ottobre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Vavoso catturato con la pistola nel letto: "Quando c'è da sparare e uno che spara"

