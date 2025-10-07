Troppo forte. Talmente superiore da cedere una sola partita al V-Team, approdato sui campi della Canottieri Casale con la certezza che sarebbe stata necessaria un’impresa siderale per evitare la sconfitta. Eventualità che non si è verificata: la compagine piemontese, nel turno d’esordio del campionato di Serie A2 di tennis a squadre, si è infatti imposta per 5-1. Ma già domenica ci sarà possibilità di riscatto per la formazione brianzola, obbligata a inseguire il successo nella sfida casalinga con il Tennis Viserba. Appuntamento alle 10 sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il V-Team travolto: "Casale troppo forte"