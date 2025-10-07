Il V-Team travolto | Casale troppo forte

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troppo forte. Talmente superiore da cedere una sola partita al V-Team, approdato sui campi della Canottieri Casale con la certezza che sarebbe stata necessaria un’impresa siderale per evitare la sconfitta. Eventualità che non si è verificata: la compagine piemontese, nel turno d’esordio del campionato di Serie A2 di tennis a squadre, si è infatti imposta per 5-1. Ma già domenica ci sarà possibilità di riscatto per la formazione brianzola, obbligata a inseguire il successo nella sfida casalinga con il Tennis Viserba. Appuntamento alle 10 sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il v team travolto casale troppo forte

© Ilgiorno.it - Il V-Team travolto: "Casale troppo forte"

In questa notizia si parla di: team - travolto

v team travolto casaleV-Team, debutto in salita: i brianzoli si arrendono 5-1 a Casale - Fellin tiene testa a Taberner ma cede sul finale. Lo riporta mbnews.it

v team travolto casaleTennis. V-Team, si parte. Trasferta a Casale - Team, pronto ad affrontare per la quinta annata consecutiva il campionato italiano di tennis a squadre d ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: V Team Travolto Casale