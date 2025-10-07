Il turismo parte dal Mirs Pasiano fa squadra per diventare destinazione d' eccellenza

Non solo un importante presidio culturale, ma un vero motore di sviluppo economico e turistico per Pasiano e per l’intero territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Mirs, il nuovo Museo Interattivo della Radio e della Società, tra l’amministrazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - parte

Turismo in flessione, parte “Vie Maestre: vivere l’artigianato nella Marca Trevigiana”

Da una parte fratini e tartarughe, dall'altra dj-set e ruspe: così il turismo mette a rischio la natura

Turismo lento nelle Oasi. Parte il maxi progetto

Parte oggi il corso di IFTS di tecnico del turismo. Un in bocca al lupo a chi ha deciso di iniziare questo percorso con noi #siriconosce #IFTS #formazione #turismo - facebook.com Vai su Facebook

Mirs di Pasiano, il museo che unisce cultura e turismo: cresce la rete tra Comune e operatori locali - Pasiano valorizza il Mirs come motore turistico: collaborazione tra Comune, Federalberghi e Consorzio Turismo Pordenone. Segnala nordest24.it