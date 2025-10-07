Il tubino nero ecco perché rileggere quel piccolo libro che ci fa vedere la moda con gli occhi di Françoise Sagan
Torna in libreria una raccolta di articoli firmati dalla celebre scrittrice francese autrice di Bonjour tristesse. Si tratta di un'immersione nella Parigi della seconda metà del secolo scorso dove si possono leggere ritratti di personaggi come Yves Saint Laurent, Isabelle Adjani e Peggy Roche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: tubino - nero
Monica e Chiara parlano della storia del tubino nero! @chiara_pasqualetti_johnson al @theflairymarket, @bim_milano Vai su Facebook