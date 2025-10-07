Il tubino nero ecco perché rileggere quel piccolo libro che ci fa vedere la moda con gli occhi di Françoise Sagan

Vanityfair.it | 7 ott 2025

Torna in libreria una raccolta di articoli firmati dalla celebre scrittrice francese autrice di Bonjour tristesse. Si tratta di un'immersione nella Parigi della seconda metà del secolo scorso dove si possono leggere ritratti di personaggi come Yves Saint Laurent, Isabelle Adjani e Peggy Roche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il tubino nero, ecco perché rileggere quel piccolo libro che ci fa vedere la moda con gli occhi di Françoise Sagan

