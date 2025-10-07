Il tramonto di Macron e la Francia prigioniera delle sue rigidità

Le dimissioni del governo di Sébastien Lecornu, restato in carica dodici ore possono segnare l’inizio della fine per Emmanuel Macron. Non perché lo obblighino alle dimissioni, che sono chieste solo dall’arruffapopolo Jean-Luc Mélenchon, ma perché evidenziano errori politici tanto evidenti da segnarne un tramonto ineluttabile. Due sono stati gli elementi di questa crisi politica della Francia e del declino parallelo del prestigio di Emmanuel Macron, che rischia ormai di fare la fine di Matteo Renzi: passare in pochi anni dalla centralità nel sistema politico all’emarginazione minoritaria. Il primo elemento è un’attitudine settaria, una rigidità dogmatica dei partiti, figlia di un sessantennio di bipolarismo netto, ma anche di un’arroganza ideologica di parte, tutta francese, che rende oggi a Parigi evidentemente impossibile non solo ogni governo di unità nazionale, ma anche una Grosse Koalition e, men che meno, un governo tecnico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il tramonto di Macron, e la Francia prigioniera delle sue rigidità

In questa notizia si parla di: tramonto - macron

Macron riconosce la Palestina: politica, potere e il tramonto del dogma sionista

Lily, il gruppo di assassini al soldo di Macron, l’affaire Brigitte e l’irreversibile crisi della Francia: sembra evidente che questo sia il tramonto di Emmanuel

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l’Eliseo. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell’opposizione e della destra dopo aver svelato dome Vai su Facebook

Francia, perché è tutta colpa di Macron - Può darsi che avesse ragione il generale De Gaulle a dire che è molto difficile «governare un Paese che ha 246 differenti varietà di formaggio». Come scrive ilgiornale.it

“Macron, attaccati al tram”: la Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini. “Inaccettabili” - L’ambasciatrice italiana in Francia Emanuela D’Alessandro è stata convocata dal governo di Parigi “a seguito dei commenti inaccettabili” del vicepremier italiano Matteo Salvini sul presidente Emmanuel ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it