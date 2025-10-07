Il trailer della stagione 4 di the witcher sorprende anche i più scettici su liam hemsworth

anticipazioni sulla quarta stagione di the witcher. Netflix ha reso disponibile il trailer ufficiale di The Witcher stagione 4, alimentando le aspettative dei fan e dissipando i dubbi sulla performance di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt. Il video, della durata di circa due minuti, mostra scene intense e ricche di azione, che suggeriscono un nuovo capitolo ricco di avventure e sfide. contenuti principali del trailer. Il teaser si apre con Geralt (Liam Hemsworth) impegnato in un combattimento contro enormi ragni in una foresta oscura. La narrazione introduce anche il personaggio di Regis (Laurence Fishburne), che avverte Geralt dell’emergere del malefico mago Vilgefortz (Mahesh Jadu), intento a costruire un esercito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

