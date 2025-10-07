Il trailer della stagione 4 di the witcher sorprende anche i più scettici su liam hemsworth
anticipazioni sulla quarta stagione di the witcher. Netflix ha reso disponibile il trailer ufficiale di The Witcher stagione 4, alimentando le aspettative dei fan e dissipando i dubbi sulla performance di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt. Il video, della durata di circa due minuti, mostra scene intense e ricche di azione, che suggeriscono un nuovo capitolo ricco di avventure e sfide. contenuti principali del trailer. Il teaser si apre con Geralt (Liam Hemsworth) impegnato in un combattimento contro enormi ragni in una foresta oscura. La narrazione introduce anche il personaggio di Regis (Laurence Fishburne), che avverte Geralt dell’emergere del malefico mago Vilgefortz (Mahesh Jadu), intento a costruire un esercito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: trailer - stagione
L’estate nei tuoi occhi – Stagione 3: cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo
Estate nei tuoi occhi stagione 3: cast, trama e trailer svelati
Il trailer della stagione 5 di stranger things mostra un destino ancora peggiore per max
#lunedìtrailer con il trailer della nuova stagione One-Punch Man, la cui prima puntata è appena uscita in Giappone https://youtu.be/uutwYXxAB2c #lunedìtrailer #onepunchman #onepunchmananime #onepunchmanseason3 #saitama #animetrailer - facebook.com Vai su Facebook
Rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Maxton Hall. - X Vai su X
Fire Country: trailer della Stagione 4 con Max Thieriot - Guarda il trailer di Fire Country Stagione 4: Max Thieriot torna nella serie sui vigili del fuoco tra azione, drammi e nuovi colpi di scena. cinefilos.it scrive
«Rivogliamo Henry Cavill!»: il trailer di The Witcher 4 scatena già le critiche - Il trailer di The Witcher 4 con Geralt di Rivia interpretato da Liam Hemsworth hanno inevitabilmente diviso i fan e quelli di Henry Cavill ... Da bestmovie.it