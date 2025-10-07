Il tragico incidente aereo l' ultimo saluto al generale di brigata aerea Simone Mettini | Lascia un vuoto incolmabile
Si sono svolti martedì mattina all’aeroporto Comani di Latina i funerali del comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e dell’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli morti mercoledì scorso in un tragico schianto aereo nel bosco del Parco nazionale del Circeo mentre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
