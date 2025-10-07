Il traghetto Costanza I di Sicilia per le isole Pelagie è pronto | dopodomani il varo

7 ott 2025

È tutto pronto. E forse pure un po' prima rispetto al preventivato. Dopodomani mattina verrà varato il “Costanza I di Sicilia”: il nuovo traghetto costruito da Fincantieri per la Regione siciliana che ha investito circa 120 milioni di euro. Il traghetto verrà utilizzato per collegare la Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

