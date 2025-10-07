Il Tracker a distanza Moto Tag a un prezzo imperdibile per la Festa delle Offerte Prime
Piccolo, comodo e utile. Il localizzatore wireless (anche a distanza grazie alla rete Trova il mio dispositivo di Google) è in super offerta su Amazon L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Vincenzo Santillo (Pettorale 357) ?Ultimo aggiornamento del tracker: Sabato alle 23.08 ?Distanza percorsa (dal via): 143.12 km. ?Distanza rimanente (al traguardo):102.54km. ?Velocità media: 8.35 km/h. ?Prossimo obiettivo: ?Distanza al prossimo checkpo - facebook.com Vai su Facebook
Il tracker Motorola Moto Tag ottiene il supporto UWB in Google Find Hub - Il Motorola Moto Tag è il primo tracker a supportare l'UWB nel nuovo Find Hub di Google (fonte: Motorola) Il Moto Tag di Motorola ora supporta una delle caratteristiche più importanti di Apple AirTag: ... Da notebookcheck.it
Motorola aggiorna i Moto Tag e la ricerca tramite UWB arriva su Android - Con questo aggiornamento, Motorola Moto Tag diventa ufficialmente il primo tracker Bluetooth a supportare la ricerca tramite UWB su Android e ad aprire un sacco di nuove possibilità per chi vuole ... Lo riporta tuttoandroid.net