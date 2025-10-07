Il tour de Il Volo in America Latina è già un grande successo

Rio de Janeiro, 7 ott. (askanews) - È ufficialmente partito il tour de Il Volo in America Latina, tutto sold out, con il debutto a Rio de Janeiro, seguito da una data a Belo Horizonte. E i concerti brasiliani continueranno questa sera, 7 ottobre, a Curitiba, e domani, 8 ottobre, a Porto Alegre. Seguiranno tre concerti a San Paolo nelle date 10, 11 e 12 ottobre. Il tour Latam proseguirà in Argentina con una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires, il 16 ottobre a Santiago del Cile e il 18 ottobre a Lima, in Perù. Nei prossimi giorni sarà annunciata la seconda parte del tour Latam, che replicherà alcune tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove a marzo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

