Il tiktoker trentino all' attacco | Blocchiamo l' A22 Pro Pal venite?
“Blocchiamo la A22”. È il titolo di un video che sta diventando virale (oltre 73mila visualizzazioni in poche ore) del camionista tiktoker trentino Massimo Sgurelli. Provocazione pura? Sì, certo. Ma non solo.Il videoSgurelli ha voluto punzecchiare, come da suo stile, i propri follower per porre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: tiktoker - trentino
Wired Italia. . Al #WNF25 il talk dal titolo "La rassegna stampa del WIRED Next Fest Trentino" con Luca Zorloni (WIRED Italia) e Tommaso Perrone (WIRED Italia). Un appuntamento quotidiano per rivedere insieme le storie, gli ospiti e i temi che hanno caratteri - facebook.com Vai su Facebook
Il tiktoker trentino all'attacco: "Blocchiamo l'A22. Pro Pal, venite?" - Sta diventando rapidamente virale il video di Massimo Sgurelli in cui provocatoriamente annuncia un blocco dell'Autobrennero per le morti sulla strada e per le sanzioni ai camionisti in caso di ... Come scrive trentotoday.it