Il Tar dice ' no' al biodigestore | il sindaco esulta

Casertanews.it | 7 ott 2025

Il Tar della Campania ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla società che voleva realizzare un biodigestore nel territorio di Gricignano d'Aversa. Ad annunciarlo è il sindaco Vittorio Lettieri: “Gricignano ha vinto”.Il primo cittadino sottolinea: “Mi è stato appena comunicato che il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

