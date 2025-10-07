Con l’apposizione della cera lacca e del sigillo vescovile impresso da monsignor Giovanni Nerbini su testimonianze e documenti, si è chiusa l’inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di Renzo Buricchi. Domenica pomeriggio, nella sala capitolare di San Domenico si è tenuta l’ultima sessione del tribunale istruito dal vescovo Nerbini con il compito di ascoltare testimoni e raccogliere scritti e documenti relativi alla vita di quello che viene comunemente chiamato il Tabaccaio di Prato. Per oltre trent’anni infatti aveva gestito un bar in piazza del Comune, ma accanto al volto pubblico di un uomo che aveva sempre una buona parola per tutti mentre preparava un caffè, c’era quello del mistico, del teologo della natura e della preghiera come mezzo per arrivare a Dio Padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tabaccaio di Prato. La diocesi chiude l’inchiesta. Il materiale va in Vaticano