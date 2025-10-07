Il suo no ad essere aiutato non ci ferma | l' appello dell' assessore D' Aniello per un croato in difficoltà

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non tutti accettano una mano tesa, ma questo non significa che dobbiamo smettere di offrirla. Da alcuni giorni, sulla strada Nazionale di Angri, vive un uomo. Dorme a terra, tra il silenzio e gli sguardi preoccupati dei vicini che, con grande cuore, gli portano un po’ di cibo e conforto. Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: essere - aiutato

Guardiola dice la sua: «Akanji è tra i giocatori che ci hanno aiutato a essere il club che siamo, gli auguro il meglio»

Inter, senti Guardiola: “Akanji è tra i giocatori che ci hanno aiutato a essere il club che siamo, gli auguro il meglio”

Rabiot torna a parlare di Juve: «Ho bei ricordi, auguro il meglio al club perché ci sono persone che mi hanno aiutato ma sono contentissimo di essere al Milan. Su Allegri…»

Cerca Video su questo argomento: Suo No Essere Aiutato