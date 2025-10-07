Il suo cane è stato ucciso da un automobilista lo ha rincorso e minacciato con un fucile | Joshua Hernandez catturato per rapina e sequestro di persona aggravato
Un uomo del Texas è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato con un’arma un automobilista che aveva investito e ucciso il suo cane. Alberto Joshua Hernandez, 22 anni, dovrà rispondere di rapina aggravata e sequestro di persona aggravato, oltre a otto accuse legate alla droga. La cauzione complessiva supera i 660.000 dollari. Secondo quanto riportato nei documenti d’arresto ottenuti dall’emittente texana KLTV, la vicenda risale all’8 settembre. La vittima ha raccontato che stava tornando a casa quando ha “investito un animale” con la propria auto. Poco dopo, “una Ford pickup color argento si è fermata dietro di me” e l’uomo alla guida, identificato poi in Hernandez, “è sceso e ha puntato una pistola, minacciando di sparare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cane - stato
Come sta Pippo, il primo cane libero di Avellino: è stato investito, ma l’intera città è al suo fianco
Cane poliziotto muore dopo essere stato lasciato in un’auto surriscaldata: era appena entrato in servizio
Appello per ritrovare Coco, il cane scomparso tra Como e Chiasso: l'ultima volta è stato visto sui binari del treno
Un cane è stato abbandonato nella Piazza tra il mercato di Ortigia e il parcheggio Talete. Alcuni avventori hanno chiamato la Polizia Municipale, appena arrivata sul posto. Chi ha fatto la segnalazione si era già preso cura del cagnolino con acqua e cibo Vai su Facebook
“Se però deve fare la fine di Nancy Brilli, che se parla del cane poi viene massacrata così, allora dico a Barbara di tenersi tutto dentro che fa prima” #LVB #ballandoconlestelle - X Vai su X
Aggredito dal suo cane corso tenta la fuga ma viene sbranato, professionista in ospedale: «È stato un incubo» - La vittima è un professionista di circa quarant'anni, esperto nel settore della sicurezza antincendio, che in passato ha anche militato in alcune ... Secondo ilmessaggero.it
Picchia il suo cane dentro un bar, intervengono i carabinieri e lui li aggredisce - Un 35enne in stato alterato ha iniziato a picchiare il suo cane, un Border Collie, mentre era in un bar di Sondrio la sera di lunedì 26 maggio. Si legge su blitzquotidiano.it