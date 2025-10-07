Il suo cane è stato ucciso da un automobilista lo ha rincorso e minacciato con un fucile | Joshua Hernandez catturato per rapina e sequestro di persona aggravato

Un uomo del Texas è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato con un’arma un automobilista che aveva investito e ucciso il suo cane. Alberto Joshua Hernandez, 22 anni, dovrà rispondere di rapina aggravata e sequestro di persona aggravato, oltre a otto accuse legate alla droga. La cauzione complessiva supera i 660.000 dollari. Secondo quanto riportato nei documenti d’arresto ottenuti dall’emittente texana KLTV, la vicenda risale all’8 settembre. La vittima ha raccontato che stava tornando a casa quando ha “investito un animale” con la propria auto. Poco dopo, “una Ford pickup color argento si è fermata dietro di me” e l’uomo alla guida, identificato poi in Hernandez, “è sceso e ha puntato una pistola, minacciando di sparare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

