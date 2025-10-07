Il soft power perduto

Ilfoglio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non tutto l’antisemitismo che vediamo oggi è una risposta a Gaza. L’antisemitismo c’era già. Ma Gaza non aiuta”, dice al Foglio l’intellettuale Leon Wieseltier: “. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il soft power perduto

© Ilfoglio.it - Il soft power perduto

In questa notizia si parla di: soft - power

Sylvan Adams e il ciclismo come arma segreta per il soft power di Israele

Elisabetta II regina di stile: l’eleganza come arma di soft power

Dai C-drama al C-pop: i nuovi strumenti del soft power cinese

soft power perdutoIl soft power perduto - La difesa di Israele, il potere, l’innocenza e la disperazione secondo Leon Wieseltier, “sionista col cuore spezzato”, che vede nel collasso del sostegno americano una vera minaccia per la sopravviven ... Lo riporta ilfoglio.it

Napoli, l'incontro «Un nuovo soft power dal Mediterraneo allargato verso il mondo in cambiamento» - «Si moltiplicano in ogni parte del mondo riflessioni sulla necessità del soft power, in questo tempo di crescita di contrapposizioni e conflitti drammatici», è l’introduzione dell’ex ministro ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Soft Power Perduto