Il soft power perduto
"Non tutto l'antisemitismo che vediamo oggi è una risposta a Gaza. L'antisemitismo c'era già. Ma Gaza non aiuta", dice al Foglio l'intellettuale Leon Wieseltier
Sylvan Adams e il ciclismo come arma segreta per il soft power di Israele
Elisabetta II regina di stile: l’eleganza come arma di soft power
Dai C-drama al C-pop: i nuovi strumenti del soft power cinese
Bella intervista live a Francesca Albanese ed analisi della situazione attuale di TikTok relato al soft power cinese. https://podcasts.apple.com/it/podcast/il-mondo/id1667941272… @Internazionale #FrancescaAlbanese #Gaza - X Vai su X
Nella nuova puntata del Mondo: Francesca Albanese su Gaza; Ferdinando Cotugno su come è cambiato l’attivismo; Giada Messetti sul soft power cinese. Vai su Facebook
Il soft power perduto - La difesa di Israele, il potere, l’innocenza e la disperazione secondo Leon Wieseltier, “sionista col cuore spezzato”, che vede nel collasso del sostegno americano una vera minaccia per la sopravviven ... Lo riporta ilfoglio.it
Napoli, l'incontro «Un nuovo soft power dal Mediterraneo allargato verso il mondo in cambiamento» - «Si moltiplicano in ogni parte del mondo riflessioni sulla necessità del soft power, in questo tempo di crescita di contrapposizioni e conflitti drammatici», è l’introduzione dell’ex ministro ... Lo riporta ilmattino.it