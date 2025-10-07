il sisma del 2016 svolta vicina ma tanti sfollati

Sono passati più di nove anni dal terremoto che, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, devastò il Centro Italia. Scosse che lasciarono cicatrici profonde tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Ad Arquata del Tronto, e in particolare nella frazione di Pescara del Tronto, la tragedia raggiunse il suo apice. Il borgo, infatti, venne quasi completamente distrutto e decine di vite furono spezzate sotto le macerie. Quella notte, alle 3.36, tutto cambiò. A distanza di così tanto tempo, però, una luce in fondo al tunnel si comincia a intravvedere. La ricostruzione, grazie anche alla spinta della struttura commissariale guidata dal senatore Guido Castelli, sta per entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

