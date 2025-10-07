Il sisma del 2016 Svolta vicina ma tanti sfollati
Sono passati più di nove anni dal terremoto che, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, devastò il Centro Italia. Scosse che lasciarono cicatrici profonde tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Ad Arquata del Tronto, e in particolare nella frazione di Pescara del Tronto, la tragedia raggiunse il suo apice. Il borgo, infatti, venne quasi completamente distrutto e decine di vite furono spezzate sotto le macerie. Quella notte, alle 3.36, tutto cambiò. A distanza di così tanto tempo, però, una luce in fondo al tunnel si comincia a intravvedere. La ricostruzione, grazie anche alla spinta della struttura commissariale guidata dal senatore Guido Castelli, sta per entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sisma - svolta
L’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte Tributaria di Ascoli riconosce finalmente il diritto al rimborso per i ricorrenti colpiti dal sisma del 2016. Il Segretario Generale della CISL Marche, @M_Ferracuti: “Siamo davanti a una svolta” - X Vai su X
ÈTv Marche. . Busta paga pesante post sisma, ora la svolta per il diritto al rimborso Vai su Facebook
Il sisma del 2016. Svolta vicina (ma tanti sfollati) - Sono passati più di nove anni dal terremoto che, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, devastò il Centro Italia. Si legge su msn.com
RICERCATORI CRATERI SISMICI: VICINI A SVOLTA, - L’AQUILA – Si riaccende la speranza della tanto agognata stabilizzazione per i ricercatori universitari di tipo B e a termine, residenti nei crateri sismici dell’Aquila, dell’Emilia Romagna e del Cent ... Riporta abruzzoweb.it