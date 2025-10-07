Il sindaco di Jesi in Ucraina | Sotto a missili e droni Abbiamo visto la guerra Ma per loro è sempre così
di Giacomo Giampieri Sindaco Fiordelmondo, che cosa ha provato in quei momenti? "Eravamo nella zona di Leopoli, tra le 3.30 e le 4 circa orario ucraino, all’interno del convoglio partito da Kiev verso la Polonia. Pioveva. Ho sentito un boato strano. Insolito. Mi sono affacciato al finestrino e ho osservato un tracciante luminoso nel cielo. Sono seguiti altri botti, fortissimi. E abbiamo subito intuito che fossero missili. Poi le esplosioni, l’espansione del suono. Quindi la contraerea. Ma soprattutto il ronzio dei droni, interminabile e continuo. In quei momenti, sì, percepisci che stai rischiando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
