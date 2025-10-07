La star del lungometraggio di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Ted Levine non era convinta delle potenzialità al box-office. Ospite del New York Film Festival, Jodie Foster ha raccontato che inizialmente non era convinta che Il silenzio degli innocenti riuscisse a trovare il proprio pubblico. Nonostante sia uno dei film più famosi e di successo nella storia del cinema e anche nella carriera dell'attrice premio Oscar, Foster e il resto del cast avevano qualche perplessità inizialmente. I dubbi iniziali di Jodie Foster su Il silenzio degli innocenti "Non sapevamo se al pubblico sarebbe piaciuto, ma sapevamo che sarebbe stato significativo" ha confessato Foster "Sono così orgogliosa di quel film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il silenzio degli innocenti, Jodie Foster: “Temevo che il film non avrebbe trovato il suo pubblico”