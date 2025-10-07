Il silenzio degli innocenti Jodie Foster | Temevo che il film non avrebbe trovato il suo pubblico
La star del lungometraggio di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Ted Levine non era convinta delle potenzialità al box-office. Ospite del New York Film Festival, Jodie Foster ha raccontato che inizialmente non era convinta che Il silenzio degli innocenti riuscisse a trovare il proprio pubblico. Nonostante sia uno dei film più famosi e di successo nella storia del cinema e anche nella carriera dell'attrice premio Oscar, Foster e il resto del cast avevano qualche perplessità inizialmente. I dubbi iniziali di Jodie Foster su Il silenzio degli innocenti "Non sapevamo se al pubblico sarebbe piaciuto, ma sapevamo che sarebbe stato significativo" ha confessato Foster "Sono così orgogliosa di quel film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: silenzio - innocenti
Da "Il silenzio degli innocenti" a "Il sesto senso". Da "Shining" a "Midsommar", ecco i migliori horror e thriller che indagano i meandri della mente
La strage degli innocenti causata dai vaccini Covid e la congiura del silenzio della comunità “scientifica”, supportata dai media
Il silenzio degli innocenti sarà mai una serie tv? Bryan Fuller ha un piano, con Mads Mikkelsen e Zendaya7
Molti lo conosceranno per i personaggi a lui ispirati, come Hannibal Lecter de Il silenzio degli innocenti, Norman Bates di Psycho o Bloody Face di American Horror Story. - facebook.com Vai su Facebook
Il silenzio degli innocenti, Jodie Foster: “Temevo che il film non avrebbe trovato il suo pubblico” - La star del lungometraggio di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Ted Levine non era convinta delle potenzialità al box- movieplayer.it scrive
Il Silenzio degli Innocenti compie 35 anni, Jodie Foster: "Film come questo non si dimenticano" - Jodie Foster celebra l'eredità de Il Silenzio degli Innocenti, che quest'anno taglia il traguardo del 35esimo anniversario. Lo riporta comingsoon.it