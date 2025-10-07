Il Signore degli Anelli Elijah Wood è entusiasta per i ritorni nella saga grazie a The Hunt for Gollum
L'interprete di Frodo Baggins ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo film che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis. Elijah Wood ha parlato del nuovo film della saga Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum che verrà diretto da Andy Serkis. L'interprete di Frodo Baggins nei lungometraggi diretti da Peter Jackson ha infatti svelato di aver potuto leggere la sceneggiatura, condividendo inoltre la propria opinione. I commenti di Wood su The Hunt For Gollum In occasione della sua partecipazione all'evento DesertCon che si è svolto in Messico, Elijah Wood ha dichiarato: "L'ho letto ed è davvero buono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Nuovo gioco de Il Signore degli Anelli in sviluppo, per Insider Gaming. Si tratterebbe di un action in terza persona pronto a sfidare Hogwarts Legacy.
