Il significato della parola antisemita
Oggi nel podcast quotidiano di Internazionale: l’uso strumentale delle accuse di antisemitismo e il primo volume della nuova collana di tascabili di Internazionale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: significato - parola
Il nuovo libro del Ministro Valditara, “La Rivoluzione del Buon Senso” contro wokismo e massimalismo per restituire significato autentico alla parola patria
“La Rivoluzione del Buon Senso”, il nuovo libro del Ministro Valditara contro “wokismo e massimalismo per restituire significato autentico alla parola patria”
Sumud, cosa vuol dire: significato della parola araba che dà il nome alla Global Flotilla
Centro Veterinario H24 FormiaVet srl. OYmusic · Happy Moment. “Se guardi un cane negli occhi, scopri il significato della parola ‘anima’.” Con amore e dedizione, siamo al loro fianco in ogni momento Scegliete di affidarvi a chi li ama quanto voi? Vai su Facebook
Trump e la parola antisemita nel comizio: "Non lo sapevo" - Video - Durante il comizio in Iowa, il presidente statunitense Donald Trump ha usato il termine "shylocks" riferendosi ad alcuni banchieri, generando polemiche per l'utilizzo di un'espressione storicamente ... Da adnkronos.com
Trump usa un insulto antisemita. Poi si giustifica: "Non sapevo che lo fosse" - Durante il comizio in Iowa di ieri sera, il presidente statunitense Donald Trump ha usato il termine "shylocks" riferendosi ad alcuni banchieri, generando polemiche per l'utilizzo di un'espressione ... Segnala huffingtonpost.it