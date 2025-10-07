Il Siap incontra la prefetta Torraco | Collaborazione e legalità al centro della sicurezza
Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Genova, un incontro tra la Segreteria Provinciale del Siap di Genova e la Prefetta Cinzia Torraco. Per il sindacato erano presenti il Segretario Nazionale Roberto Traverso — anche Segretario Generale Provinciale di Genova — e il Segretario Regionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
