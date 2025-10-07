Il secolo di cemento armato a Ragogna

Udinetoday.it | 7 ott 2025

Dopo il successo riscosso al Museo della Guerra Fredda di Chiusaforte, dove si è conclusa lo scorso 24 settembre, la mostra fotografica "Il secolo di Cemento Armato" si sposta a Ragogna. Sarà ospitata dal Museo Civico A. Cerutti di via Roma, 23 a Ragogna, grazie alla collaborazione con il Gruppo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

