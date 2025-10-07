Il sarto di Gaza segna il ritorno di Manuel Santini verso Minosse

Dal 10 ottobre approda su tutte le piattaforme digitali "Il sarto di Gaza", primo singolo di Manuel Santini che anticipa "Minosse", il nuovo album di inediti atteso a novembre. Un brano dal forte impatto emotivo che segna il ritorno dell'artista con una traccia capace di interrogare, toccare e rimanere. Un nuovo capitolo Manuel Santini torna

