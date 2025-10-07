Manca poco all’esordio della stagione teatrale del Sanzio, che il 19 ottobre inizierà con Francesco Pannofino in uno spin-ff dell’Amleto di Shakespeare, e proprio in questi giorni il teatro urbinate è in fermento, perché si sta mettendo mano a due migliorie attese da decenni, probabilmente fin dalla sua riapertura al pubblico, avvenuta negli anni ’80. Si tratta della sostituzione delle poltroncine con degli sgabelli rialzati e, soprattutto, della numerazione di tutti i posti nei palchi. Due piccole rivoluzioni che saranno sicuramente gradite dagli amanti dei palchetti e che erano già state annunciate un paio di mesi fa dall’assessore alla cultura Ottaviani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 'Sanzio' si fa bello. Ecco i nuovi sgabelli