il salone del mobile si sdoppia e vola in arrabia

Il Salone del Mobile si sdoppia ed emigra in Arabia Saudita. Dal 25 al 28 novembre, infatti, il Salone atterrerà nel cuore di Riad, al King Abdullah Financial District, trasformandone la piazza finanziaria in un punto d'incontro business tra Fiera, aziende d'arredo del Made in Italy ed ecosistema del progetto saudita. Dopo le tappe di New York, Shanghai, Hong Kong e la presenza a Expo Osaka 2025, l'Arabia Saudita rientra ora come parte di un roadshow internazionale per portare il meglio del design italiano nei luoghi dove nascono i grandi progetti. L'obiettivo della partnership strategica con il Ministero della Cultura saudita, attraverso l'Architecture & Design Commission, grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e dell'Ice, è valorizzare le filiere creative e manifatturiere dei due Paesi attraverso un'esposizione condivisa, accelerare connessioni qualificate, dare visibilità ai talenti locali, creare condizioni concrete perché idee e progetti diventino cantieri, interni, città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

