Il ruolo del Vaticano nella crisi venezuelana

Aumentano le tensioni e la paura in Venezuela. Lo stesso leader del regime socialista, Nicolas Maduro, ha avvertito sul rischio di un presunto attacco da parte di un "gruppo terrorista locale" contro l'ambasciata americana a Caracas. L'attentato sarebbe stato pianificato con esplosivi, come un "gesto di provocazione" in vista alla presenza militare statunitense nel Mar dei Caraibi. Durante il suo programma televisivo settimanale, Maduro ha spiegato che due fonti diverse hanno informato sull'attentato contro la sede diplomatica degli Usa, sotto una "una falsa bandiera", con l'intenzione di provocare la escalation tra i due Paesi.

Il ruolo del Vaticano nella migrazione è stato ed è di grande responsabilità nel bene e nel male di tutti i disagi creati storicamente nei paesi di origine e in quelli come il nostro che accolgono molto! Ci sono eccessive chiusure e rimandi di responsabilità storich - X Vai su X

