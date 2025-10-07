. Un debutto affascinante su Prime Video che segna un nuovo capitolo nella carriera della celebre conduttrice, tra mistero, psicologia e un gioco di fiducia e tradimento ambientato in un’antica magione del Trentino. Un ritorno attesissimo sullo schermo. Alessia Marcuzzi debutta su Prime Video e il suo ritorno sullo schermo segna un momento di grande attesa per il pubblico italiano e per gli appassionati di intrattenimento sofisticato, perché la conduttrice si misura con una sfida completamente nuova, al timone di “The Traitors Italia”. Il reality, che intreccia suspense psicologica, inganni raffinati e dinamiche sociali è da brivido. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Il ritorno di Alessia Marcuzzi con The Traitors Italia