il ritorno di alessia marcuzzi con the traitors italia

. Un debutto affascinante su Prime Video che segna un nuovo capitolo nella carriera della celebre conduttrice, tra mistero, psicologia e un gioco di fiducia e tradimento ambientato in un’antica magione del Trentino. Un ritorno attesissimo sullo schermo. Alessia Marcuzzi debutta su Prime Video e il suo ritorno sullo schermo segna un momento di grande attesa per il pubblico italiano e per gli appassionati di intrattenimento sofisticato, perché la conduttrice si misura con una sfida completamente nuova, al timone di “The Traitors Italia”. Il reality, che intreccia suspense psicologica, inganni raffinati e dinamiche sociali è da brivido. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

"The Traitors Italia", il nuovo reality show di Alessia Marcuzzi: quando inizia, dove vederlo e il cast completo

The Traitors Italia, Alessia Marcuzzi nel Castello dei Traditori - Cast, concorrenti vip, quando inizia, dove vederlo - TRAILER - Sei episodi, con i primi quattro che verranno diffusi il 30 ottobre 2025 e i due che concluderanno la stagione

