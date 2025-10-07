L’incubo è finito ieri sera alle 19,20 all’aeroporto di Malpensa. Dario Crippa, 25 anni, l’attivista bergamasco presente sulla Global Sumud Flotilla, figlio dell’assessore alla pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, rinchiuso da giorni in un carcere israeliano dopo che mercoledì scorso la missione umanitaria diretta a Gaza era stata fermate dalle forze israeliane, è tornato a casa. Quando è sceso dall’aereo proveniente da Tel Aviv (con scalo ad Atene), stanco, emozionato ma felice, ha trovato ad attenderlo i genitori, la sorella, la fidanzata e alcuni amici, con un cartellone colorato recante la scritta:" Bentornato Dado" (il suo soprannome). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il ritorno dell'attivista: "Grazie a chi si è mobilitato. Dura, ma non mi pento"