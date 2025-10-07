Il ritorno dell’attivista | Grazie a chi si è mobilitato Dura ma non mi pento

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incubo è finito ieri sera alle 19,20 all’aeroporto di Malpensa. Dario Crippa, 25 anni, l’attivista bergamasco presente sulla Global Sumud Flotilla, figlio dell’assessore alla pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, rinchiuso da giorni in un carcere israeliano dopo che mercoledì scorso la missione umanitaria diretta a Gaza era stata fermate dalle forze israeliane, è tornato a casa. Quando è sceso dall’aereo proveniente da Tel Aviv (con scalo ad Atene), stanco, emozionato ma felice, ha trovato ad attenderlo i genitori, la sorella, la fidanzata e alcuni amici, con un cartellone colorato recante la scritta:" Bentornato Dado" (il suo soprannome). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il ritorno dell8217attivista grazie a chi si 232 mobilitato dura ma non mi pento

© Ilgiorno.it - Il ritorno dell’attivista: "Grazie a chi si è mobilitato. Dura, ma non mi pento"

In questa notizia si parla di: ritorno - attivista

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Dell8217attivista Grazie 232