Il Rimini va a Perugia senza tifosi Trasferta vietata per i biancorossi
Trasferta vietata ai tifosi del Rimini. Che sabato pomeriggio non potranno essere al ’Curi’ per seguire i novanta minuti che i biancorossi giocheranno contro il Perugia. Lo ha disposto la prefettura umbra vietando la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini. Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, su indicazione del Cams, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Per i riminesi, quindi, non sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti, ma anche in tutti gli altri settori dello stadio di Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
