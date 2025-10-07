Il ricordo di Vespignani Rinasce ’Via del Cippo’ | | Un libro da rileggere
"Per ricordare un giornalista, un poeta e uno scrittore come è stato Mario Vespignani nel decennale della sua scomparsa, credo che non ci sia niente di meglio che ristampare e rileggere un suo libro". Gabriele Zelli, cultore di storia forlivese, ma soprattutto amico dello scomparso, in questa speciale ricorrenza ha avuto l’idea di ripubblicare uno dei testi più noti e di maggiore successo anche perché intriso di ricordi personali di un’epoca lontana ma sempre viva. ‘Via del Cippo’ – questo il titolo del libro – è stato pubblicato per la prima volta nel 2005, ma due anni più tardi lo stesso autore lo fece ripubblicare sostituendo integralmente il capitolo 23 (sono in totale 28) con quello contenuto nella nuova edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
