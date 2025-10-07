Sono passati due anni da quello sciagurato 7 ottobre nel quale si è scatenato l’unico vero Pogrom al quale la nostra generazione ha assistito. Come nella Russia dell’800, si è compiuta una strage di ebrei innocenti ad opera non di un singolo o di un piccolo gruppo di terroristi, ma di centinaia o forse migliaia di persone, inquadrate in modo militare, ma animate da una ferocia che non appartiene ai professionisti del combattimento. Una ferocia che si è rivolta, con macabra ironia, proprio verso coloro, fra i cittadini di Israele, che erano animati da sentimenti più pacifici verso gli abitanti di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il ricordo dell'orrore, l'angoscia per la reazione e il futuro. Ci scrive Antonio Tajani