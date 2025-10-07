Chattare, scrollare, guardare serie tv, ascoltare musica: capita a sempre più persone di reclamare ore di libertà personale, posticipando l'ora del riposo notturno. L'obiettivo è semplicemente quello di recuperare tempo da dedicare a se stessi, ma le conseguenze di un'abitudine prolungata non sono trascurabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Revenge Bedtime Procrastination è una vera e propria forma di «rivalsa notturna» che racconta il bisogno di tempo per sé, senza obblighi e intromissioni. Ma è la scelta giusta?