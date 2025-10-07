Il Renate non ha ancora un’identità
"Non siamo ancora convinti chi siamo veramente". Questa è la conclusione di Luciano Foschi al termine dello scialbo 0-0 contro il Cittadella. Secondo il tecnico, il suo Renate di oggi non ha ancora preso coscienza della propria identità. Ma almeno ha riportato dritta la barra dopo i tre gol subiti a Trieste "dove, però, abbiamo giocato una buona partita, paradossalmente migliore rispetto a quella col Cittadella con la differenza che sabato a Meda non abbiamo commesso errori grossolani". In attacco sì, e il riferimento di Foschi è al passaggio facile facile sbagliato da Kolaj (foto Peruzzetto) verso Delcarro lanciato solo a rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
