Il ‘re’ dei pusher in manette Tremila cessioni in tre anni I clienti fedeli in Bolognina

Tremila episodi di spaccio, accertati, in tre anni. Con una routine consolidata e più 'zone operative'. La Bolognina in particolare, ma anche la zona dell'ospedale Maggiore, dove il quarantenne nigeriano arrestato l'altro giorno dagli agenti della II sezione della Squadra mobile abita. Lo spacciatore, che già negli ultimi tre mesi era stato arrestato due volte dalla polizia, è finito di nuovo nei guai l'altro giorno, a seguito di un servizio mirato. Infatti, vista la sua storia criminale, il quarantenne, tra l'altro regolare sul territorio, era diventato punto di riferimento per i tossicodipendenti della Bolognina, a cui offriva i suoi 'servigi' in orario pomeridiano e serale.

