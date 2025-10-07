Il rapinatore seriale di via Veneto tre colpi in un mese Doveva essere ai domiciliari

Era stato arrestato dalla polizia lo scorso febbraio, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari dove era ristretto per reati di droga. Sparito per quattro mesi è finito in carcere. Le indagini hanno poi permesso di accertare che durante la sua latitanza si era reso responsabile di tre rapine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

