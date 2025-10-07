Il punto sulla serie A2 E’ il campionato dell’equilibrio | dopo tre gare nessuna imbattuta

Che l’A2 di quest’anno sia un campionato equilibrato lo dice il modo in cui è cominciato: dopo tre giornate tutte hanno perso almeno una partita. Le due imbattute, Brindisi e Torino, sono state sconfitte. La Valtur di Andrea Cinciarinini è caduta, per la prima volta, a Livorno: il che conferma che la squadra che ha sbancato Pesaro il 30 settembre non era poi così male. E conferma anche quanto pesino i due stranieri in questa lega: Woodson (15 punti) e soprattutto Tiby (20p+8 rimbalzi) hanno trascinato ancora i compagni; terzo uomo in doppia cifra Valentini (11p), che anche alla Vitrifrigo Arena aveva fatto la sua figura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

