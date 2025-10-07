Il punto sulla serie A2 E’ il campionato dell’equilibrio | dopo tre gare nessuna imbattuta

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che l’A2 di quest’anno sia un campionato equilibrato lo dice il modo in cui è cominciato: dopo tre giornate tutte hanno perso almeno una partita. Le due imbattute, Brindisi e Torino, sono state sconfitte. La Valtur di Andrea Cinciarinini è caduta, per la prima volta, a Livorno: il che conferma che la squadra che ha sbancato Pesaro il 30 settembre non era poi così male. E conferma anche quanto pesino i due stranieri in questa lega: Woodson (15 punti) e soprattutto Tiby (20p+8 rimbalzi) hanno trascinato ancora i compagni; terzo uomo in doppia cifra Valentini (11p), che anche alla Vitrifrigo Arena aveva fatto la sua figura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il punto sulla serie a2 e8217 il campionato dell8217equilibrio dopo tre gare nessuna imbattuta

© Sport.quotidiano.net - Il punto sulla serie A2. E’ il campionato dell’equilibrio: dopo tre gare nessuna imbattuta

In questa notizia si parla di: punto - serie

Nico Gonzalez Juve, è tentato dall’Al Ahli! L’affare è in stand by: dalla richiesta dei bianconeri al prestito. Il punto sul futuro dell’argentino che potrebbe essere ancora in Serie A

De Bruyne convinto dalla sua scelta: «Dal punto di vista della competitività la Serie A è il posto migliore per me»

Esposito Inter, il centravanti nerazzurro conteso da diversi Club di Serie A: il punto sul calciomercato nerazzurro

Cerca Video su questo argomento: Punto Serie A2 E8217