Il programma segreto e il missile che può colpire gli Usa | giallo sui nuovi piani dell' Iran

Il regime iraniano lavora allo sviluppo di un missile balistico intercontinentale che potrebbe colpire " New York, Boston, Washington o Miami ". L'allarme sul programma missilistico di Teheran è stato lanciato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista rilasciata ieri alla vigilia dell'anniversario degli attacchi terroristici compiuti da Hamas il 7 ottobre del 2023. " L'Iran può ricattare qualsiasi città americana ", ha dichiarato Netanyahu aggiungendo che " la gente non ci crede. L'Iran sta sviluppando missili intercontinentali con una gittata di 8mila chiometri; aggiungendone altri 3mila possono raggiungere la costa orientale degli Stati Uniti ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il programma segreto e il missile che può colpire gli Usa: giallo sui nuovi piani dell'Iran

In questa notizia si parla di: programma - segreto

Watson stagione 2: un cambiamento positivo nel programma e un svantaggio segreto da conoscere

Barbara D'Urso e la RAI: c'è un programma (ancora) segreto nel suo futuro dopo Ballando con le Stelle?

ANDIAMO IN TV! Finalmente possiamo svelare il segreto! Cremeria Pincini è stata selezionata insieme ad altre 5 gelaterie in tutta Italia per partecipare a Gelato e Dintorni, programma televisivo trasmesso da Gambero Rosso TV! Come si può notare dalle f - facebook.com Vai su Facebook

Il programma segreto e il missile che può colpire gli Usa: giallo sui nuovi piani dell'Iran - Israele teme che possa raggiungere le coste Usa e avverte: pronta a nuovi raid per fermare il programma balistico e nucleare iraniano ... Come scrive msn.com