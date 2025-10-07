Il progetto Itarts per dare agli artisti risorse per prosperare | ora la tournée mondiale
Sono attualmente impegnati in una tournée mondiale, che prevede tappe tra Uzbekistan, Cina e Francia. Il progetto “Itarts” è una visione ma anche un importante ancora per gli artisti per “fare arte”. Il progetto nasce da un’esigenza concreta, emersa con forza nel mondo post-pandemico: restituire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Terza Giornata del Festival ItARTS in Uzbekistan! Ore 11 – Guardaroba del teatro del Conservatorio di Stato dell'Uzbekistan SHARED VR. An Interactive Experience of Sound and Light a cura del Politecnico di Torino, basato sul progetto di Michela - facebook.com Vai su Facebook