Il progetto Itarts per dare agli artisti risorse per prosperare | ora la tournée mondiale

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono attualmente impegnati in una tournée mondiale, che prevede tappe tra Uzbekistan, Cina e Francia. Il progettoItarts” è una visione ma anche un importante ancora per gli artisti per “fare arte”. Il progetto nasce da un’esigenza concreta, emersa con forza nel mondo post-pandemico: restituire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: progetto - itarts

Cerca Video su questo argomento: Progetto Itarts Dare Agli