Il professore e il pinguino recensione | un film tenero e inaspettatamente politico

Movieplayer.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peter Cattaneo adatta le memorie di Tom Michell in un'opera onesta, dolce e commovente, capace di illuminare l'oscuro contesto socio-politico argentino del 1976. Protagonista, Steve Coogan. Un cinema di sentimenti solidi quello di Peter Cattaneo che, con la semplicità che si addice alle più dolci delle poesie, porta in scena le commoventi e ispiranti memorie di Tom Michell ne Il professore e il pinguino. Presentato al Toronto Film Festival e accolto con discreto calore (del resto, come si fa a non voler bene ad un pinguino?), il titolo si aggiunge al nutrito filone cinematografico con protagonisti dei professori, idealisti, avanguardisti e coraggiosi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

