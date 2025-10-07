Il principe William ai paparazzi | Niente foto ai miei figli E chiude il parco di Windsor

William e Kate chiudono il Great Park a Windsor. Quei sessanta ettari di verde che abbracciano il castello, meta di joggers e anziani a passeggio con il cane, sono stati sbarrati. I principi del Galles vogliono tutelare dai "paparazzi" i tre figli, George, 12 anni; Charlotte, 10, e Lous, 7. I Waleses, come li chiamano affettuosamente i sudditi di Sua Maestà, si trasferiranno a breve dall'Adelaide Cottage al Forest Lodge, che si trova nel cuore del Great Park, fino a pochi giorni fa aperto al pubblico. E, quindi, alle probabili incursioni dei fotografi a caccia di "scatti" sulla vita di William e Kate e, soprattutto, dei principini, che sui tabloid britannici stanno diventando ogni giorno sempre più protagonisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il principe William ai paparazzi: "Niente foto ai miei figli". E chiude il parco di Windsor

