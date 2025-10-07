Il primo viaggio di Papa Leone sarà in Turchia e Libano

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, il Papa compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. Successivamente, rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Libano, Leone si recherà in viaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il primo viaggio di papa leone sar224 in turchia e libano

© Feedpress.me - Il primo viaggio di Papa Leone sarà in Turchia e Libano

In questa notizia si parla di: primo - viaggio

Leone XIV, la sorpresa: dove fa il primo viaggio e perché

Papa Leone, clamorosa sorpresa: dove farà il primo viaggio e perché

Come preparare il kit di primo soccorso da viaggio

primo viaggio papa leonePapa Leone XIV a novembre in Turchia e Libano: annunciato il primo viaggio del pontificato con il 'nodo' di Hezbollah - Il primo viaggio di Leone XIV, annunciato dal Vaticano stamattina, è rivolto al Medio Oriente, prima in Turchia e successivamente in Libano dove è atteso tra la fine novembre e ... Come scrive msn.com

primo viaggio papa leoneIl primo viaggio di Papa Leone, in Turchia e Libano - Accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, il Papa compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primo Viaggio Papa Leone