Il Primo Tricolore consegnato a Riccardo Muti Maestro in trionfo al Valli
Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 – Riccardo Muti ha ricevuto questa sera, dalle mani del sindaco Marco Massari, il più alto riconoscimento cittadino, il Primo Tricolore. Il conferimento, sommerso dagli applausi e dall’affetto, è avvenuto al termine di un bellissimo concerto, che ha segnato il ritorno del Maestro direttore d’orchestra a Reggio dopo poco più di dieci anni (l’ultima volta il 17 maggio del 2015), quando suonò sempre in un gremito Teatro Valli. Muti si è esibito a capo dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata nel 2004 e formata da giovani talenti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: primo - tricolore
In città venne anche da testimonial. Reggio gli donò il Primo Tricolore
L’omaggio al maestro Muti. In dono il Primo Tricolore
Durante la serata, al grande direttore d’orchestra sarà conferito il Primo Tricolore, la massima onorificenza della città di Reggio Emilia - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina alla consegna del Primo Tricolore a #reggioemilia è avvenuto quello che tenevamo Solidarietà al Sindaco Massari https://facebook.com/share/v/14JD6M76FYc/?mibextid=wwXIfr… - X Vai su X
Il Primo Tricolore consegnato a Riccardo Muti, Maestro in trionfo al Valli - Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 – Riccardo Muti ha ricevuto questa sera, dalle mani del sindaco Marco Massari, il più alto riconoscimento cittadino, il Primo Tricolore. Come scrive ilrestodelcarlino.it
L’omaggio al maestro Muti. In dono il Primo Tricolore - A dieci giorni dall’onorificenza consegnata alla relatrice Onu Francesca Albanese, il sindaco Massari stavolta premierà il direttore d’orchestra sempre al Valli. Si legge su msn.com