il primo tricolore consegnato a riccardo muti maestro in trionfo al valli

Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 – Riccardo Muti ha ricevuto questa sera, dalle mani del sindaco Marco Massari, il più alto riconoscimento cittadino, il Primo Tricolore. Il conferimento, sommerso dagli applausi e dall'affetto, è avvenuto al termine di un bellissimo concerto, che ha segnato il ritorno del Maestro direttore d'orchestra a Reggio dopo poco più di dieci anni (l'ultima volta il 17 maggio del 2015), quando suonò sempre in un gremito Teatro Valli. Muti si è esibito a capo dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata nel 2004 e formata da giovani talenti provenienti da tutta Italia.

