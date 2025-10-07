Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.718 per la benzina, 1.648 per il diesel, 0.710 per il gpl, 1.449 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 ottobre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

In questa notizia si parla di: prezzo - benzina

Cartello della benzina a Livigno, il Tar conferma la maxi multa ai distributori che concordavano il prezzo

Prezzo benzina in autostrada sopra 2,10 euro, fino a -16,8% con il self

Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi 19 luglio 2025

Secondo l'Autorità per la concorrenza, sei compagnie petrolifere si sarebbe organizzate per fare cartello sul prezzo della componente bio di benzina e diesel Vai su Facebook

Prezzi benzina e diesel in discesa, dove conviene fare il pieno - Assorbendo i ribassi decisi in questi giorni dagli operatori, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel arretrano ancora. Da iltempo.it

Prezzi carburanti in aumento: benzina e gasolio ancora in rialzo, calano solo Gpl e Gnl - Dopo il ribasso dei listini di Q8 e Tamoil, le medie nazionali alla pompa restano in lieve crescita. Riporta lanotiziagiornale.it