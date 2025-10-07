Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 7 Ottobre 2025, si attesta a 0,1126 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 6 Ottobre 2025, il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,0920 €kWh e un massimo di 0,1567 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e di prima mattina (in particolare la fascia tra le 3:00 e le 5:00), mentre il picco massimo si è verificato alle ore 20:00, confermando la tendenza dei prezzi più elevati nelle ore serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 07102025 0,1126 +0,0153 06102025 0,0973 +0,0196 05102025 0,0777 -0,0183 04102025 0,0976 +0,0015 03102025 0,0961 -0,0127 02102025 0,1044 -0,0127 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0146 27092025 0,1064 -0,0030 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 +0,0027 23092025 0,1162 -0,0001 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0060 20092025 0,1065 -0,0098 19092025 0,1160 +0,0041 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0015 15092025 0,1128 +0,0284 14092025 0,0847 -0,0182 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0050 11092025 0,1158 +0,0051 10092025 0,1210 +0,0374 09092025 0,1173 -0,0036 08092025 0,1210 +0,0252 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1004 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1159 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

