Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Comprendere l’andamento del costo del gas è fondamentale per stimare quanto si spenderà ogni mese e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 07 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prezzo - famiglie
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025
Dacia Duster, il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo
SETTEMBRE 2025: Altro mese di successi PT. 3 Anche questo mese abbiamo aiutato tante famiglie a vendere casa al massimo prezzo e in tempi record con il nostro metodo esclusivo. Siamo più di un'agenzia, siamo una #RivoluzioneImmobiliare. Sei pro Vai su Facebook
Bollette, incubo prezzi del gas: con il freddo anomalo mazzata in anticipo. Fino a 1200 euro all'anno - Nonostante il termometro abbia già registrato la presenza del freddo autunnale, in Friuli Venezia Giulia bisognerà aspettare il 15 ottobre per accendere il riscaldamento. Come scrive ilgazzettino.it
Gas, prezzo bolletta per vulnerabili in calo dello 0,8% a settembre - Cala marginalmente il costo della bolletta del gas per gli utenti vulnerabili a settembre, in linea con la leggera riduzione delle quotazioni all'ingrosso della materia prima. Da finanza.repubblica.it