il prezzo del gas per le famiglie oggi

7 ott 2025

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Comprendere l’andamento del costo del gas è fondamentale per stimare quanto si spenderà ogni mese e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 07 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

