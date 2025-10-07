Una ‘prova sul campo’, con tanto di sedia a rotelle, per verificare che da quelle scale, per una persona con disabilità, è impossibile accedere ai servizi del presidio sanitario Asl di via Gramsci. A compiere il ‘tour’, partendo dall’ingresso principale, con una prima rampa seguita da ulteriore scalino prima dell’entrata, Simone Scavullo presidente del Comitato Cittadini per Firenze. Il video girato dimostra che, in realtà, la cosiddetta "Scatola Nera", può essere raggiunta da chi ha difficoltà di deambulazione dal retro, ovvero da via XIV luglio, che da via Gramsci è a 230 metri. Nessun cartello o indicazione all’ingresso principale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il presidio sanitario nel mirino: "Ingresso principale senza rampa"