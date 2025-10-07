Il Premio Rometti Assegnato a studentesse dello Ied di Milano

Giunto felicemente alla sua XIII edizione, il prestigioso " Premio Rometti ", organizzato dalla storica manifattura umbertidese è stato assegnato quest’anno a Liz Wong e a Yasmine El Hajj, studentesse dello Ied di Milano, per il progetto " Kitsu e Kóan " (un magnifico set di vasi). Secondo premio per Vittorio Melchionna, dell’ Isia di Firenze, con "Kairòs" (un vaso componibile) mentre il terzo è stato assegnato ad Andrea Di Pietro, del Nid di Perugia, per il vaso "Alma". Tra i finalisti anche Alex Bazin dell’ Ensad di Parigi col vaso "Amphora", Maria Gaspar Bernardini dell’ Esad di Oporto (Portogallo) col set di vasi "Amplitudes" e Anastasia Ashikhmina dell’ Abafi di Firenze col totem "Palinsesto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

